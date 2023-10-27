В ноябре некоторые пенсионеры получат прибавки: какие условия

Сумма для каждого украинца будет разной

В ноябре некоторым лицам начислят дополнительные средства из-за того, что они должны получить особый уход, нуждаются в помощи от квалифицированных соцработников, у пенсионеров нет достаточного финансового обеспечения и из-за возраста.

Как поясняется на сайте Пенсионного Фонда Украины, размер надбавки для разных пожилых людей индивидуален.

Кому выплатят надбавки

украинцы, которым исполнилось 80 лет и больше – до 570 грн.;

которым исполнилось 75 лет – до 456 грн;

которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.

Такая компенсационная выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевой помощи не достигает размера средней зарплаты (сейчас 16 012 грн).

А также тем, кто имеет особые обстоятельства

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что минимальная пенсия в Украине будет увеличена, но не в ближайшее время.