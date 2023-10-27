У листопаді деякі пенсіонери отримають надбавки: які умови

Сума для кожного українця буде різною

У листопаді деяким особам нарахують додаткові кошти через те, що вони мають отримати особливий догляд, потребують допомоги від кваліфікованих соцпрацівників, пенсіонери не мають достатнього фінансового забезпечення та через вік.

Як пояснюється на сайті Пенсійного Фонду України, розмір надбавки для різних літніх людей є індивідуальним.

Кому виплатять надбавки

українці, яким виповнилося 80 років і більше – до 570 грн;

яким виповнилося 75 років – до 456 грн;

яким виповнилося 70 років – до 300 грн.

Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати (наразі 16 012 грн).

А також тим, хто має особливі обставини

особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;

ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мінімальна пенсія в Україні буде збільшена, але не найближчим часом.