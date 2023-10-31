Три категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат: когда это будет

Размер начисления будет разным

С 1 января следующего года в Украине запланировано индексирование пенсий. Однако на увеличение выплат могут рассчитывать только три категории пожилых людей.

Лица, имеющие норму стажа (30 лет для женщин и 35 — мужчин), получают максимальную и минимальную пенсию, будут ждать надбавки к начислению уже после Нового года. Как говорится на сайте Патриоты Украины, для каждой категории лиц размер дополнительных средств будет индивидуальным.

Для кого вырастут пенсии с 1 января 2024 года

Для граждан, уже имеющих норму стажа (30 лет для женщин и 35 — мужчин) и им исполнилось 65 лет, выплаты увеличится с 2 680 до 2 840 грн. То есть сумма выплат для них вырастет на 160 гривен;

Для украинцев, имеющие максимальные пенсионные выплаты в размере 20 930 гривен, с 1 января их начисления увеличатся до 23 610 грн, то есть вырастут на 2 680 гривен;

Прибавку получат и украинцы с минимальными пенсиями: их выплаты увеличатся с 2 093 до 2 361 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионеру в Украине получить выплаты в размере 10 тысяч гривен.