Три категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат: коли це буде

Розмір нарахування буде різним

З 1 січня наступного року в Україні заплановано індексування пенсій. Однак на збільшення виплат можуть розраховувати лише три категорії літніх людей.

Особи, що мають норму стажу (30 років для жінок та 35 — чоловіків), отримують максимальну та мінімальну пенсію, чекатимуть на надбавку до нарахування вже після Нового року. Як мовиться на сайті Патріоти України, для кожної категорії осіб розмір додаткових коштів буде індивідуальним.

Для кого виростуть пенсії з 1 січня 2024 року

Для громадян, які вже мають норму стажу (30 років для жінок та 35 — чоловіків) та їм виповнилось 65 років, виплати збільшиться з 2 680 до 2 840 грн. Тобто сума виплат для них зросте на 160 гривень;

Для українців, що мають максимальні пенсійні виплати в розмірі 20 930 гривень, а з 1 січня їх нарахування збільшаться до 23 610 грн, тобто виростуть на 2 680 гривень;

Водночас надбавку отримають й українці із мінімальними пенсіями: їхні виплати збільшаться з 2 093 до 2 361 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонеру в Україні отримати виплати в розмірі 10 тисяч гривень.