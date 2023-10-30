Треба зібрати 6 документів: пенсіонери в Україні можуть розраховувати на 10 тисяч гривень виплати
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Сума для кожної людини є індивідуальною
В Україні є літні люди, які отримають гідні пенсії. Від 2 тисяч до 11 тисяч можуть отримати деякі пенсіонери, у яких є інвалідність.
Для призначення виплати не важливо, коли настала інвалідність. На сайті Мінсоцполітики роз'яснюють, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.
Особа з інвалідністю ІІ групи може отримати 90% пенсії за віком
- 2 100 гривень – для тих, хто не працює;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Особам з інвалідністю ІІІ групи передбачено 50% пенсії за віком
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Хто з осіб з різною категорією інвалідності може отримати мінімальну пенсію:
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Пакет документів, який потрібен для виплати грошей:
- Заяву про призначення пенсії з інвалідності.
- Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.
- Ідентифікаційний номер.
- Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).
- Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.
- Відомості про зарплату.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді деякі пенсіонери отримають надбавки.