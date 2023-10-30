Треба зібрати 6 документів: пенсіонери в Україні можуть розраховувати на 10 тисяч гривень виплати

Сума для кожної людини є індивідуальною

В Україні є літні люди, які отримають гідні пенсії. Від 2 тисяч до 11 тисяч можуть отримати деякі пенсіонери, у яких є інвалідність.

Для призначення виплати не важливо, коли настала інвалідність. На сайті Мінсоцполітики роз'яснюють, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.

Особа з інвалідністю ІІ групи може отримати 90% пенсії за віком

2 100 гривень – для тих, хто не працює;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Особам з інвалідністю ІІІ групи передбачено 50% пенсії за віком

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Хто з осіб з різною категорією інвалідності може отримати мінімальну пенсію:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

– 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні). Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

– 5 472 гривні. Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Пакет документів, який потрібен для виплати грошей:

Заяву про призначення пенсії з інвалідності.

Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.

Ідентифікаційний номер.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).

Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.

Відомості про зарплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді деякі пенсіонери отримають надбавки.