За однієї умови: чому у пенсіонерів можуть заморозити виплати

У Мінсоцполітики дали відповідь

Літніх людей в Україні можуть позбавити або, за деяких умов, заморозити виплати. Цією умовою є те, що пенсіонер пів року не користується своїм банківським рахунком.

Як йдеться у матеріалі "На пенсії", щоб уникнути такої ситуації, достатньо хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою — щось купити, провести переказ коштів, поповнити рахунок мобільного телефону або заплатити за комунальні послуги.

За яких умов можна відновити пенсійні виплати

Якщо виплати пенсії вже "заморозили", їх можна відновити, а неотримані кошти — повернути. Для цього українець має звернутись до Пенсійного фонду.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", — пояснила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Пенсійний фонд ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів з дня звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який максимальний розмір пенсій в українців. Згідно з даними, в країні 1,13 мільйона осіб отримують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень.