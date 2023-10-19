В українців можуть забрати частину або половину пенсії: чому це станеться

Кому можуть урізати виплати

Пенсіонери в Україні можуть втратити частину своїх виплат. У випадку деяких порушень з боку особи, ПФУ уріже його пенсію на 20% або 50%.

Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо особа є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу.

Виплати можуть урізати через такі причини:

виконання судових рішень, рішень та вироків суду, які стосуються майнових стягнень;

виконавчі написи, видані нотаріусами;

інші рішення та постанови, які підлягають виконанню аналогічно до судових рішень.

50% від пенсій уріжуть для сплати:

аліментів;

збитків внаслідок розкрадання майна підприємств, установ і організацій;

збитків, завданих здоров'ю чи тих, що спричинили інвалідність;

сум, які були переплачені із заробітної плати відповідно до закону.

20% забирають для виплати інших видів стягнень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який розмір пенсій буде у літніх людей, що працюють, якщо вони звільняться з роботи.