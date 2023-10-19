В украинцев могут забрать часть или половину пенсии: почему это произойдет

Кому могут урезать выплаты

Пенсионеры в Украине могут потерять часть своих выплат. В случае некоторых нарушений со стороны лица ПФУ урежет его пенсию на 20% или 50%.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если лицо является должником и не платит алименты, кредиты, штрафы и т.д., ПФУ может уменьшить сумму выплат для погашения долга.

Выплаты могут урезаться по следующим причинам:

исполнение судебных решений, решений и приговоров суда, касающихся имущественных взысканий;

исполнительные надписи, изданные нотариусами;

другие решения и постановления, подлежащие исполнению аналогично судебным решениям.

50% от пенсий урежут для выплаты:

алиментов;

ущерба вследствие хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

ущерба, причиненного здоровью или причинившего инвалидность;

сумм, переплаченных из заработной платы в соответствии с законом.

20% забирают для выплаты других видов взысканий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой размер пенсий будет у пожилых работающих людей, если они уволятся с работы.