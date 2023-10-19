В украинцев могут забрать часть или половину пенсии: почему это произойдет
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Кому могут урезать выплаты
Пенсионеры в Украине могут потерять часть своих выплат. В случае некоторых нарушений со стороны лица ПФУ урежет его пенсию на 20% или 50%.
Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если лицо является должником и не платит алименты, кредиты, штрафы и т.д., ПФУ может уменьшить сумму выплат для погашения долга.
Выплаты могут урезаться по следующим причинам:
- исполнение судебных решений, решений и приговоров суда, касающихся имущественных взысканий;
- исполнительные надписи, изданные нотариусами;
- другие решения и постановления, подлежащие исполнению аналогично судебным решениям.
50% от пенсий урежут для выплаты:
- алиментов;
- ущерба вследствие хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;
- ущерба, причиненного здоровью или причинившего инвалидность;
- сумм, переплаченных из заработной платы в соответствии с законом.
20% забирают для выплаты других видов взысканий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой размер пенсий будет у пожилых работающих людей, если они уволятся с работы.