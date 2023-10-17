Для этой надбавки ничего делать не нужно: какие деньги получат пенсионеры к выплатам

Не нужно куда-то идти с документами или отправлять их

Лица, проживающие в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают иную финансовую помощь от международных организаций, могут рассчитывать на автоматическую доплату к своим выплатам. Ее минимальный размер не будет ниже 100 гривен.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, этот проект продлится 4 месяца по инициативе Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН. Для каждого пенсионера размер надбавки будет вычислен автоматически.

"Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она производится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров", — говорится в сообщении.

Пенсионеры получат доплату к пенсии на сумму, которой не хватает до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн).

Представляем, ранее "Телеграф" писал о том, может ли вышедший на заслуженный отдых украинец получать пенсионные выплаты в случае, если он трудоустроился. Такая выплата может прекратиться и возобновиться в течение определенного периода времени.