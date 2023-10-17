Для цієї надбавки нічого робити не потрібно: які гроші отримають пенсіонери до виплат

Не потрібно кудись йти з документами чи відправляти їх

Особи, що проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій, можуть розраховувати на автоматичну доплату до своїх виплат. Її мінімальний розмір не буде нижче 100 гривень.

Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, цей проєкт триватиме 4 місяці за ініціативи Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та ООН. Для кожного пенсіонера розмір надбавки буде обчислено автоматично.

"Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів", – йдеться в повідомленні.

Пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).

Надаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може українець, що вийшов на заслужений відпочинок отримувати пенсійні виплати у разі, якщо він працевлаштувався. Така виплата може припинитись та поновитись у певний період часу.