Як літній людині в Україні отримувати пенсію в 11 тисяч гривень: є одна умова

Треба звернутись у ПФУ

Літні люди в Україні можуть отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень. Це стосується осіб, які повністю або частково втратили працездатність.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, сума виплати коливається в межах від 2100 до 11000 гривень. Для призначення пенсії необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж (від 1 до 15 років), але не важливо, коли настала інвалідність.

Хто з осіб з різною категорією інвалідності може отримати мінімальну пенсію:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).

Особам з інвалідністю ІІІ групи передбачено 50% пенсії за віком (мінімальна): 2 100 гривень – для осіб які не працюють та 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Особа з інвалідністю ІІ групи може отримати 90% пенсії за віком (мінімально): 2 100 гривень – для тих, хто не працює; 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Окрім того, є ще три категорії пенсіонерів, яким Україна здійснить мінімальні виплати:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Пакет документів для призначення пенсії

Заява про призначення пенсії з інвалідності.

Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.

Ідентифікаційний номер.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).

Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.

Відомості про зарплату.

Пенсіонеру треба звернутись у Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери можуть втратити 20% або 50% від своїх виплат за деяких умов.