Деякі пенсіонери можуть отримати до 10 тисяч гривень: за яких умов та хто саме

Для деяких осіб нарахування обчислюватиметься з розміру заробітної плати

Пенсіонерам за різних умов можуть нарахувати надбавки або доплати до їх виплат. Право на додаткові гроші мають люди з особливими заслугами, серед них — видатні державні діячі та військові.

Як мовиться у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", надбавку до пенсії можуть отримати громадяни з особливими заслугами перед державою. Заяву треба подати протягом 12 місяців.

Право на надбавку до пенсії мають люди, які відзначились у різних сферах діяльності

державній;

громадській;

господарській;

науковій;

культурній;

освітній;

спортивній, а також у сфері охорони здоров'я та фізичного виховання.

Тож, на надбавку чекатимуть:

Герої України;

нагороджені орденом Небесної сотні, чотирма і більше орденами України;

борці за незалежність України у XX столітті та люди, які постраждали від репресій радянського режиму;

відзначені званням "народний", "заслужений", отримувачі державних премій або одного з орденів;

ветерани, відзначені орденом за мужність;

спортсмени, які стали переможцями та рекордсменами міжнародних змагань;

космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів;

матері, які народили п'ять та більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Якщо матір померла або позбавлена батьківських прав, то виплату має право отримати батько.

Який розмір доплати

Громадяни, які мають право на надбавку до пенсії, зможуть отримати додаткові кошти у розмірі від 20% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — від 418 до 837 грн.

А військові отримають до 70% прожиткового мінімуму — від 1 460 грн до 10 000 грн. Слід зауважити, що мінімальні виплати для військових нараховуються від мінімального розміру заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні люди в Україні чекатимуть на компенсаційні виплати.