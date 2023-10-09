Некоторые пенсионеры могут получить до 10 тысяч гривен: при каких условиях и кто именно

Для некоторых лиц начисление будет исчисляться по размеру заработной платы

Пенсионерам при разных условиях могут начислить надбавки или доплаты к их выплатам. Право на дополнительные деньги имеют люди с особыми заслугами, среди них — выдающиеся государственные деятели и военные.

Как говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", прибавку к пенсии могут получить граждане с особыми заслугами перед государством. Заявление следует подать в течение 12 месяцев.

Право на прибавку к пенсии имеют люди, отличившиеся в разных сферах деятельности

государственной;

общественной;

хозяйственной;

научной;

культурный;

образовательный;

спортивной, а также в области здравоохранения и физического воспитания.

Поэтому надбавку будут ждать:

Герои Украины;

награждены орденом Небесной сотни, четырьмя и более орденами Украины;

борцы за независимость Украины в XX веке и люди, пострадавшие от репрессий советского режима;

отмечены званием "народный", "заслуженный", получатели государственных премий или одного из орденов;

ветераны, отмеченные орденом за мужество;

спортсмены, ставшие победителями и рекордсменами международных соревнований;

космонавты и члены лётно-испытательных экипажей;

матери, родившие пять и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или лишена родительских прав, то выплата имеет право получить отец.

Какой размер доплаты

Граждане, имеющие право на прибавку к пенсии, смогут получить дополнительные средства в размере от 20% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — от 418 до 837 грн.

А военные получат до 70% прожиточного минимума – от 1 460 грн до 10 000 грн. Следует отметить, что минимальные выплаты военным начисляются от минимального размера заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые люди в Украине будут ждать компенсационных выплат.