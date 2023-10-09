Укр

Некоторые пенсионеры могут получить до 10 тысяч гривен: при каких условиях и кто именно

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 09 октября 2023, 16:12
Украинская гривна. Фото УНИАН

Для некоторых лиц начисление будет исчисляться по размеру заработной платы

Пенсионерам при разных условиях могут начислить надбавки или доплаты к их выплатам. Право на дополнительные деньги имеют люди с особыми заслугами, среди них — выдающиеся государственные деятели и военные.

Как говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", прибавку к пенсии могут получить граждане с особыми заслугами перед государством. Заявление следует подать в течение 12 месяцев.

Право на прибавку к пенсии имеют люди, отличившиеся в разных сферах деятельности

  • государственной;
  • общественной;
  • хозяйственной;
  • научной;
  • культурный;
  • образовательный;
  • спортивной, а также в области здравоохранения и физического воспитания.

Поэтому надбавку будут ждать:

  • Герои Украины;
  • награждены орденом Небесной сотни, четырьмя и более орденами Украины;
  • борцы за независимость Украины в XX веке и люди, пострадавшие от репрессий советского режима;
  • отмечены званием "народный", "заслуженный", получатели государственных премий или одного из орденов;
  • ветераны, отмеченные орденом за мужество;
  • спортсмены, ставшие победителями и рекордсменами международных соревнований;
  • космонавты и члены лётно-испытательных экипажей;
  • матери, родившие пять и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или лишена родительских прав, то выплата имеет право получить отец.

Какой размер доплаты

Граждане, имеющие право на прибавку к пенсии, смогут получить дополнительные средства в размере от 20% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — от 418 до 837 грн.

А военные получат до 70% прожиточного минимума – от 1 460 грн до 10 000 грн. Следует отметить, что минимальные выплаты военным начисляются от минимального размера заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые люди в Украине будут ждать компенсационных выплат.

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