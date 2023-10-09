Некоторые пенсионеры могут получить до 10 тысяч гривен: при каких условиях и кто именно
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Для некоторых лиц начисление будет исчисляться по размеру заработной платы
Пенсионерам при разных условиях могут начислить надбавки или доплаты к их выплатам. Право на дополнительные деньги имеют люди с особыми заслугами, среди них — выдающиеся государственные деятели и военные.
Как говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", прибавку к пенсии могут получить граждане с особыми заслугами перед государством. Заявление следует подать в течение 12 месяцев.
Право на прибавку к пенсии имеют люди, отличившиеся в разных сферах деятельности
- государственной;
- общественной;
- хозяйственной;
- научной;
- культурный;
- образовательный;
- спортивной, а также в области здравоохранения и физического воспитания.
Поэтому надбавку будут ждать:
- Герои Украины;
- награждены орденом Небесной сотни, четырьмя и более орденами Украины;
- борцы за независимость Украины в XX веке и люди, пострадавшие от репрессий советского режима;
- отмечены званием "народный", "заслуженный", получатели государственных премий или одного из орденов;
- ветераны, отмеченные орденом за мужество;
- спортсмены, ставшие победителями и рекордсменами международных соревнований;
- космонавты и члены лётно-испытательных экипажей;
- матери, родившие пять и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или лишена родительских прав, то выплата имеет право получить отец.
Какой размер доплаты
Граждане, имеющие право на прибавку к пенсии, смогут получить дополнительные средства в размере от 20% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — от 418 до 837 грн.
А военные получат до 70% прожиточного минимума – от 1 460 грн до 10 000 грн. Следует отметить, что минимальные выплаты военным начисляются от минимального размера заработной платы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые люди в Украине будут ждать компенсационных выплат.