Как пожилому человеку в Украине получать пенсию в 11 тысяч гривен: есть одно условие

Надо обратиться в ПФУ

Пожилые люди в Украине могут получать пенсию более 10 тысяч гривен. Это касается лиц, полностью или частично потерявших трудоспособность.

Как объясняют в Минсоцполитики, сумма выплаты колеблется в пределах от 2100 до 11000 гривен. Для назначения пенсии необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж (от 1 до 15 лет), но не важно, когда наступила инвалидность.

Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).

Для лиц с инвалидностью наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 13 423,28 гривны).

Лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту (минимальная): 2 100 гривен – для неработающих и 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту (минимально): 2 100 гривен – для тех, кто не работает; 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Кроме того, есть еще три категории пенсионеров, которым Украина осуществит минимальные выплаты:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Пакет документов для назначения пенсии

Заявление о назначении пенсии по инвалидности.

Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.

Идентификационный номер.

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).

Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.

Сведения о зарплате.

Пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры могут потерять 20% или 50% своих выплат при некоторых условиях.