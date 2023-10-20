Как пожилому человеку в Украине получать пенсию в 11 тысяч гривен: есть одно условие
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Надо обратиться в ПФУ
Пожилые люди в Украине могут получать пенсию более 10 тысяч гривен. Это касается лиц, полностью или частично потерявших трудоспособность.
Как объясняют в Минсоцполитики, сумма выплаты колеблется в пределах от 2100 до 11000 гривен. Для назначения пенсии необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж (от 1 до 15 лет), но не важно, когда наступила инвалидность.
Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).
- Для лиц с инвалидностью наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 13 423,28 гривны).
Лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту (минимальная): 2 100 гривен – для неработающих и 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту (минимально): 2 100 гривен – для тех, кто не работает; 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Кроме того, есть еще три категории пенсионеров, которым Украина осуществит минимальные выплаты:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).
Пакет документов для назначения пенсии
- Заявление о назначении пенсии по инвалидности.
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
- Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
- Сведения о зарплате.
Пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры могут потерять 20% или 50% своих выплат при некоторых условиях.