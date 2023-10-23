При одном условии: почему у пенсионеров могут заморозить выплаты

У Минсоцполитики дали ответ

Пожилых людей в Украине могут лишить или, при некоторых условиях, заморозить выплаты. Этим условием является то, что пенсионер полгода не пользуется своим банковским счетом.

Как говорится в материале "На пенсии", чтобы избежать такой ситуации, достаточно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной карточкой — купить, провести перевод средств, пополнить счет мобильного телефона или заплатить за коммунальные услуги.

При каких условиях можно возобновить пенсионные выплаты

Если выплаты пенсии уже "заморозили", их можно восстановить, а неполученные средства вернуть. Для этого украинец должен обратиться в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается ", — объяснила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

Пенсионный фонд принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каков максимальный размер пенсий у украинцев. Согласно данным, в стране 1,13 миллиона человек получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.