Надо собрать 6 документов: пенсионеры в Украине могут рассчитывать на 10 тысяч гривен выплаты
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Сумма для каждого человека индивидуальна
В Украине есть пожилые люди, которые получат достойные пенсии. От 2 тысяч до 11 тысяч могут получить некоторые пенсионеры, у которых есть инвалидность.
Для назначения выплаты не важно, когда наступила инвалидность. На сайте Минсоцполитики разъясняют, что для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.
Лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту
- 2 100 гривен – для тех, кто не работает;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).
Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).
Пакет документов, который необходим для выплаты денег:
- Заявление оназначении пенсии по инвалидности.
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
- Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
- Сведения о зарплате.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ноябре некоторые пенсионеры получат надбавки.