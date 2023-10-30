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Надо собрать 6 документов: пенсионеры в Украине могут рассчитывать на 10 тысяч гривен выплаты

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская национальная гривна Новость обновлена 30 октября 2023, 15:20
Украинская национальная гривна. Фото Pixabay

Сумма для каждого человека индивидуальна

В Украине есть пожилые люди, которые получат достойные пенсии. От 2 тысяч до 11 тысяч могут получить некоторые пенсионеры, у которых есть инвалидность.

Для назначения выплаты не важно, когда наступила инвалидность. На сайте Минсоцполитики разъясняют, что для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.

Лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту

  • 2 100 гривен – для тех, кто не работает;
  • 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту

  • 2 100 гривен – для лиц не работающих;
  • 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров

  • Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
  • Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
  • Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:

  • Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).
  • Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.
  • Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).

Пакет документов, который необходим для выплаты денег:

  • Заявление оназначении пенсии по инвалидности.
  • Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
  • Идентификационный номер.
  • Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
  • Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
  • Сведения о зарплате.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ноябре некоторые пенсионеры получат надбавки.

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#Пенсии #Выплаты #Пенсия