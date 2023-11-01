Пенсія за довіреністю: що це таке і як вона виплачується

Тут взаємодіють дві особи — поручитель та отримувач пенсії

За літніх людей, які самостійно не можуть забирати свої виплати, отримуватимуть їх родичі. Пенсія за довіреністю здійснюється протягом всього періоду довіреності.

Як повідомила пресслужба Пенсійного фонду, ці виплати регулюються законом. Щоб оформити довіреність, літній людині треба особисто подати заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Як оформити пенсію за довіреністю

Таку виплату можуть переоформити нотаріуси, але якщо в населеному пункту немає нотаріуса або державної нотаріальної контори, довіреність на отримання пенсії може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування.

Довіреність має містити певну інформацію:

місце і час складання;

строк дії;

відомості про довірителя та довірену особу: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;

обсяг повноважень довіреної особи (які дії може вчиняти довірена особа від імені пенсіонера).

У Пенсійному фонді попереджають, що довіреність, у якій не буде вказано дату її вчинення, вважають недійсною.

Окрім того, особа, на яку було оформлено довіреність, може скасувати її самостійно. Однак після цього треба попередити як поручителя, так і установу, яка здійснює виплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що три категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат вже скоро.