Укр

Пенсии для участников боевых действий: как рассчитывают выплаты и какие есть надбавки

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото dengi.ua

Для осуществления начисления есть только одно условие

Пенсионные выплаты некоторых украинцев могут увеличиться из-за дополнительных денег. Размер доплаты для участников боевых действий будет в сумме от 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Как говорится в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", на дополнительные деньги имеют право пенсионеры, являющиеся участниками боевых действий. Такая доплата устанавливается вне зависимости от вида пенсии.

Сейчас в Украине размер указанного прожиточного минимума составляет 2093 гривны, следовательно, размер указанной надбавки — 523,25 гривны.

Кроме того, как объясняется в постановлении "Об установлении ежемесячного государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий", общий размер пенсии со всеми надбавками у участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума, то есть не ниже 4395,30 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что средние пенсионные выплаты в Украине будут увеличены. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, как будет проходить индексация и когда ее ждать.

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#Пенсии #Пенсия #Участники боевых действий #Надбавка