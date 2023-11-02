Средняя пенсия в Украине будет увеличена: кого коснется повышения

Увеличение выплат будет осуществлено по новой программе

В Украине в 2024 году должна пройти планируемая индексация пенсий. В следующем году средняя выплата вырастет до 6000 тысяч гривен.

Повышение пенсий предусмотрено в принятом правительством проекте госбюджета на 2024 год, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Перерасчет выплат будет произведен абсолютно всем пожилым людям.

По его словам, будут внедрены специальные коэффициенты и баллы. Они позволят людям с одинаковыми условиями получать идентичную пенсию и индексацию, независимо от времени, когда пожилой человек вышел на отдых.

"Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен", — говорит премьер-министр.

Следует напомнить, по данным сайта Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в 2023 году составляет 5311 грн. За 9 месяцев она увеличилась на 727,74 грн, или на 15,7%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры могут оформить свои выплаты по доверенности, что позволяет сменить документально получателя денег. Лицу нужно лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, но если нужно переоформить, то за это возьмется нотариус.