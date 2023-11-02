Середню пенсію в Україні буде збільшено: кого торкнеться підвищення

Збільшення виплат буде здійснено за новою програмою

В Україні у 2024 році має пройти запланована індексація пенсій. У наступному році середня виплата зросте до 6000 тисяч гривень.

Підвищення пенсій передбачено в ухваленому урядом проєкті держбюджету на 2024 рік, як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Перерахунок виплат буде проведено абсолютно всім літнім людям.

За його словами, будуть впроваджені спеціальні коефіцієнти та бали. Вони дозволять людям з однаковими умовами отримувати ідентичну пенсію й індексацію, незалежно від часу, коли літня особа вийшла на відпочинок.

"Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень", — каже прем'єр-міністр.

Варто нагадати, за даними сайту Пенсійного фонду України, середня пенсія у 2023 році становить 5311 грн. За 9 місяців вона збільшилась на 727,74 грн, або на 15,7%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть оформити свої виплати за довіреністю, що дозволяє змінити документально отримувача грошей. Особі треба особисто звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ, але якщо треба переоформити, то тоді за таке візьметься нотаріус.