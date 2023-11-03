Пенсії для учасників бойових дій: як розраховують виплати і які є надбавки

Для здійснення нарахування є лише одна умова

Пенсійні виплати деяких українців можуть збільшитись через додаткові гроші. Розмір доплати для учасників бойових дій буде в сумі від 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Як мовиться в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", на додаткові гроші мають право пенсіонери, що є учасниками бойових дій. Така доплата встановлюється незалежно від виду пенсії.

Наразі в Україні розмір зазначеного прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, отже розмір зазначеної надбавки — 523,25 гривні.

Окрім того, як пояснюється в постанові "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій", загальний розмір пенсії з усіма надбавками в учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не нижчим за 4395,30 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що середні пенсійні виплати в Україні будуть збільшені. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пояснив, як буде проходити індексація і коли її чекати.