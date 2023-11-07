В Украине предлагают привлечь иностранцев к финансированию субсидий: что изменится

Средний размер субсидии в отопительный период в прошлом году — 1600 грн, однако тарифы выросли.

На выплату субсидий в Украине в бюджете на 2023 год заложили 37 млрд грн. Однако в Минсоцполитики хотят привлечь дополнительные источники финансирования в условиях военного положения.

Об этом стало известно из проекта, опубликованного на сайте Федераций профсоюзов к обсуждению. В министерстве предлагается изобретать средства в финансировании от других правительств, международных или донорских организаций. Для реализации потребуется изменить часть документов, в частности добавить согласие на обработку данных человека иностранным организациям. Реализовывать проект могут через банки, финучреждения и "Укрпочту".

Также будут по-новому прописывать нормативы на один из видов субсидии — на приобретение твердого топлива. Предлагается разграничить ее по видам по возможности выработки тепла, достаточного для установки и поддержания соответствующего температурного режима в помещении в холодное время года. Для семьи из 2 человек предлагаются следующие показатели.

Screenshot по проекту

Согласно проекту до конца года, количество получателей льгот и жилищных субсидий на твердое топливо может достичь 125 тыс. семей и 270 тыс. домохозяйств соответственно. Также проект нормирует цены на твердое топливо с рыночными. Отмечается, что Минсоцполитики уже проводит процедуры с УВКБ ООН о расширении договоренностей и предоставлении до 75 млн дол. США в выплату помощи получателям льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива. Примерно это сможет поддержать 450 тыс. человек выплатой в размере 6 660 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах потери субсидии в Украине. Помимо приобретения твердого топлива субсидию можно получить и на другие жилищно-коммунальные услуги.