Українцям готують зростання тарифів на електроенергію? Названо ціни та терміни

Тарифи на електроенергію для населення наступного року можуть зрости до 3 гривень за кіловат-годину

Питання підвищення тарифів на електроенергію в Україні поставлене на паузу до кінця опалювального сезону. При цьому приводити вартість струму для населення до ринкового рівня все ж таки доведеться.

У разі ухвалення рішення тарифи на електроенергію для населення у 2024 році можуть зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину. Про це повідомив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський в інтерв’ю "Економічній правді".

"Якщо робити наступний крок, то він має бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 гривень за кіловат-годину", — сказав він.

Варто зазначити, що зараз собівартість кіловат-години з урахуванням податків уже становить 6,6-6,96 грн., а платять українці по 2,64 грн. за кВт*год, що менше у 2,5 раза.

Так, з 1 січня профільна нацкомісія почне готувати розрахунки та пропозиції щодо зростання тарифу. При цьому Костянтин Ущаповський ще раз наголосив, що підвищення вартості електроенергії для населення може відбутися не раніше за весну.

Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. При цьому обмеження не стосується електроенергії та холодної води. Влада з 1 червня підвищила тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-ч.

У свою чергу, НКРЕКУ підняла ціну на холодну воду. Але після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні до 1 травня 2024 року діє річна фіксована ціна – 7 грн. 96 коп. за кубометр газу.