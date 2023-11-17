Украинцам готовят рост тарифов на электроэнергию? Названы цены и сроки

Тарифы на электроэнергию для населения в следующем году могут вырасти до 3 гривен за киловатт-час

Вопрос поднятия тарифов на электроэнергию в Украине поставлен на паузу до конца отопительного сезона. При этом приводить стоимость тока для населения к рыночному уровню все же придется.

В случае принятия решения тарифы на электроэнергию для населения в 2024 году могут вырасти на 15% до 3 гривен за киловатт-час. Об этом сообщил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в интервью изданию "Экономическая правда".

"Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час", — сказал он.

Стоит отметить, что сейчас себестоимость киловатт-часа с учетом налогов уже составляет 6,6-6,96 грн, а платят украинцы по 2,64 грн за кВт*ч, что меньше в 2,5 раза.

Так, с 1 января профильная нацкомиссия начнет готовить расчеты и предложения по росту тарифа. При этом Константин Ущаповский еще раз подчеркнул, что повышение стоимости электроэнергии для населения может произойти не раньше весны.

Напомним, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. При этом ограничение не касается электроэнергии и холодной воды. Власти с 1 июня повысили тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

В свою очередь НКРЭКУ подняла цену на холодную воду. Но после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине до 1 мая 2024 года действует годовая фиксированная цена – 7 грн. 96 коп. за кубометр газа.