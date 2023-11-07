Повышение тарифов на э/энергию для бизнеса приведет к социальному напряжению в прифронтовых регионах — ФРУ

Если государство примет решение об очередном повышении предельных цен на электроэнергию (т. н. прайс-кепов), то это станет дополнительной тарифной нагрузкой для украинской промышленности, особенно в прифронтовых регионах, что приведет к сокращению производства, выводу части людей в простой или увольнению. В свою очередь это приведет к росту социальной напряженности в обществе, считает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Нам говорят, что для промышленности ничего не изменится, прайс-кепы поднимают только в пиковые часы. Но ведь далеко не все предприятия могут работать ночью. Федерация работодателей объединяет 8000 предприятий, большинство из них находится в промышленных регионах, которые являются прифронтовыми. зоной. Наши заводы дают работу более 3 млн человек, поэтому естественно, что не все смогут выдержать эту дополнительную тарифную нагрузку", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Федерация работодателей постоянно говорит о недопустимости повышения каких-либо тарифов в военное время, в частности, на электроэнергию. "Однако НКРЭКУ в очередной раз предлагает уже в ноябре увеличить количество часовых зон и повысить прайс-кепы на электроэнергию на РСВ на 23% в зависимости от времени суток. И это при том, что буквально в июле они были увеличены на 40%!" – отметил Руслан Ильичев.

"Итак, энергетический регулятор продолжает штамповать решения о новых повышениях. Мы хотим рост безработицы в прифронтовых регионах? С такой политикой мы гарантированно получим увеличение социального напряжения. Убеждены, что тарифы на э/э являются вопросом экономической безопасности страны", — подчеркнул генеральный директор ФРУ.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и повысить прайс-кепы на электроэнергию на рынке на сутки вперед на 4-23% в зависимости от времени суток.

В последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.