Підвищення тарифів на е/енергію для бізнесу призведе до соціальної напруги у прифронтових регіонах — ФРУ

Якщо держава ухвалить рішення про чергове підвищення граничних цін на електроенергію (т. зв. прайс-кепів), то це стане додатковим тарифним навантаженням для української промисловості, особливо у прифронтових регіонах, що призведе до скорочення виробництва, виведенню частини людей у простій або звільненню. Своєю чергою це призведе до зростання соціальної напруги у суспільстві, вважає генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

"Нам кажуть, що для промисловості нічого не зміниться, прайс-кепи підіймають тільки у пікові години. Але ж далеко не всі підприємства можуть працювати вночі. Федерація роботодавців об’єднує 8000 підприємств, більшість з них знаходиться у промислових регіонах, які наразі є прифронтовою зоною. Наші заводи дають роботу для понад 3 млн людей, тому природно, що не всі зможуть витримати це додаткове тарифне навантаження", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Федерація роботодавців постійно каже про неприпустимість підвищення будь-яких тарифів у воєнний час, зокрема на електроенергію. "Однак НКРЕКП вкотре пропонує вже у листопаді збільшити кількість годинних зон та підвищити прайс-кепи на електроенергію на РДН на 23% в залежності від часу доби. І це при тому що буквально у липні вони були збільшені на 40%!" — відмітив Руслан Іллічов.

"Отже, енергетичний регулятор продовжує штампувати рішення про нові підвищення. Ми хочемо зростання безробіття у прифронтових регіонах? Із такою політикою ми гарантовано отримаємо збільшення соціальної напруги. Переконані, що тарифи на е/е є питанням економічної безпеки країни", — підкреслив генеральний директор ФРУ.

Раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити прайс-кепи на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 4-23% в залежності від часу доби.

Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.