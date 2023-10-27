Новые тарифы "Укрэнерго" не обоснованы ничем - эксперт

В расходную часть тарифов закладываются завышенные суммы или несуществующие услуги

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" хочет в 2 раза повысить тариф на диспетчеризацию электроэнергии и в 1,7 раза — на передачу электроэнергии, что может ударить по украинскому бизнесу и населению.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что "этот эксперимент может быть ничем не обоснован, кроме алчности менеджмента".

"Это уже становится трендом, когда менеджмент госмонополий теряет чувство меры, и из-за увеличения тарифов пытается манипуляциями накачать вверенные им монополии деньгами украинских потребителей, чтобы были основания выплаты им миллионных зарплат, а также база для всевозможных злоупотреблений", – отмечает эксперт.

Он приводит примеры по расчетам новых тарифов "Укрэнерго", в которые, как он считает, закладываются завышенные суммы или услуги, которые невозможно заказать.

Что касается тарифа на передачу электроэнергии, Кулик приводит увеличение расходов на "зеленую" генерацию с 25 до 33 млрд грн – при том, что 18 млрд грн вполне будет достаточно, разница цен на электроэнергию с "зеленым" тарифом значительно сократилась. Также "Укрэнерго" увеличивает "технологические затраты" до 13,1 млрд грн, тогда как реальная потребность в 2022-2023 годах составила не более 10-12 млрд грн.

В тарифе на диспетчеризацию электроэнергии "Укрэнерго" заложило увеличение расходов на "закупку дополнительных услуг" на 54% — до 24,5 млрд грн. И это при том, что в 2023 компании хватило 15 млрд грн. Кроме того, компания закладывает в тариф такие составляющие как закупка "услуг по регулированию напряжения и реактивной мощности" и "услуги обеспечения восстановления функционирования ОЭС Украины после системных аварий", но в Украине нет сертифицированных поставщиков этих услуг.

"Создается впечатление, что "Укрэнерго" пытается максимально раздуть расходную часть тарифов на передачу и диспетчеризацию без должных на то причин. Люди из системы говорят, что единственная причина – непомерные аппетиты менеджмента, который нашими деньгами хочет скрыть свою неэффективность", – отмечает Кулик.

Последний раз тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии в декабре 2022. Тогда НКРЭКУ утвердила повышение тарифов "Укрэнерго" в три этапа в течение первого полугодия 2023. В итоге, тариф на передачу электроэнергии вырос на 40%, а тариф на диспетчеризацию — на 54%.