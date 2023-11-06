Нові тарифи на електроенергію спричинять здорожчання хліба - Асоціація пекарів України

Збільшення тарифів на електроенергію призведе до здорожчання цін на хліб

Виробники хліба будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію у разі збільшення тарифів на електроенергію. Про це заявив віце-президент Асоціації пекарів України Олександр Тараненко коментуючи намір НКРЕКП підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

"Для хлібопекарської промисловості зміна тарифів спричинить збільшення витрат на виробництво. Ми не можемо обмежити виробництво періодом з низькими тарифами. Суттєву частину процесу виробництва будемо змушені здійснювати в час дії максимальних тарифів". Цей окремо взятий фактор навряд чи стане причиною значного зростання відпускних цін, але якщо наряду зі збільшенням тарифів на електроенергію збільшаться й інші витрати, а це дуже імовірно, то я не виключаю певного здорожчання хлібобулочної продукції", — прогнозує віце-президент Асоціації пекарів України.

Раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 4-23% в залежності від часу доби.

Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.