Повышение тарифов на электричество: в Минэнерго поставили точку в вопросе

В НКРЭКУ уже выпустили официальное опровержение слов Ущаповского, на которые ссылаются СМИ

Власти Украины не планируют повышать тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года, как ранее сообщалось рядом СМИ. Фейковую информацию об этом распространяют россияне с целью расшатать ситуацию в стране.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики Украины, размещенном на Правительственном портале. В ведомстве также отметили, что таких планов у правительства и не было.

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается" – сказали в министерстве.

Украинские СМИ, отмечается в сообщении, пишут о повышении тарифов со ссылкой на интервью главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского. Но Ущаповский ничего об этом не говорил, а НКРЭКУ уже выпустила публичное опровержение.

Отмечается, что фейковую информацию подхватили и начали активно продвигать россияне, пытающиеся использовать ее как очередной источник возможности расшатать настроения в Украине. Более того, по данным министерства, ИПСО по отключению света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно пытаются распространять в украинском информпространстве именно россияне.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию в Украине поставлен на паузу до конца отопительного сезона. При этом приводить стоимость тока для населения к рыночному уровню все же придется.