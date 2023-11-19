Укр

Повышение тарифов на электричество: в Минэнерго поставили точку в вопросе

Автор
Антон Корж Антон Корж
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ИПСО о повышении тарифов на свет разгоняют россияне Новость обновлена 19 ноября 2023, 17:21
ИПСО о повышении тарифов на свет разгоняют россияне. Фото sud.ua

В НКРЭКУ уже выпустили официальное опровержение слов Ущаповского, на которые ссылаются СМИ

Власти Украины не планируют повышать тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года, как ранее сообщалось рядом СМИ. Фейковую информацию об этом распространяют россияне с целью расшатать ситуацию в стране.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики Украины, размещенном на Правительственном портале. В ведомстве также отметили, что таких планов у правительства и не было.

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается" – сказали в министерстве.

Украинские СМИ, отмечается в сообщении, пишут о повышении тарифов со ссылкой на интервью главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского. Но Ущаповский ничего об этом не говорил, а НКРЭКУ уже выпустила публичное опровержение.

Отмечается, что фейковую информацию подхватили и начали активно продвигать россияне, пытающиеся использовать ее как очередной источник возможности расшатать настроения в Украине. Более того, по данным министерства, ИПСО по отключению света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно пытаются распространять в украинском информпространстве именно россияне.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию в Украине поставлен на паузу до конца отопительного сезона. При этом приводить стоимость тока для населения к рыночному уровню все же придется.

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#Коммунальные тарифы #Тарифы ЖКХ #Комунальные тарифы #Тарифы ЖКГ #Цены на электроенергию #Цены на электричество