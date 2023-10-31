Влада знову готує скасування цінових обмежень на електроенергію. Це призведе до стрибка цін

Рішення НКРЕКП призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує рішення щодо підвищення або повного скасування граничних цін на ринку електроенергії – так званих прайс-кепів (price cap).

Як повідомляє Telegram-канал "Монополіст", це призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб – підприємств, малого і середнього бізнесу, державних і комунальних установ, водоканалів тощо.

Задекларована причина – необхідність комерційного імпорту електроенергії взимку. Для цього ціни на е/е в Україні мають бути більшими за ціну імпортного паритету.

Як відомо, з липня прайс-кепи були значно підвищені. Це відразу ж призвело до росту ціни електроенергії на третину.

Наразі обмеження становлять 3000 грн/МВт-год в нічні години, 5600 грн – у звичайні і 7200 грн – у години-пік.

Проте ціни на ціноутворюючому ринку на добу наперед (РДН) все одно не досягають максимального порогу. Це й викликає подив у ринку: нащо знов збільшувати прайс-кепи?

Однак, якщо кінцева мета – скасування обмежень на ринку, це запустить руйнівний ланцюжок для бізнесу і фінансової стабільності. Ось основні аргументи.

Скасування обмежень – це не про ринок

Ринок – це конкуренція. Втім, на зараз на українському ринку е/е її немає. З боку продавця понад 90% продажів забезпечують чотири компанії: державні "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Гарантований покупець" (ГарПок), а також ДТЕК Ріната Ахметова.

З боку покупця на ціноутворюючому РДН монополію має "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова. І всі вони – і продавці і покупці – зацікавлені у високій ціні електроенергії. Маніпуляції неминучі.

Висока ціна е/е сама по собі не гарантує комерційного імпорту

Це показала ситуація серпня, коли більш низькі ціни в сусідніх країнах дозволяли імпорт. Але трейдеру рішення про імпорт потрібно прийняти за два дні. Потім викупити перетин та вкласти кошти в купівлю е/е.

Є ризик, що в день імпорту буде тепло, або жоден з теплових блоків не вийде в ремонт. Тоді ресурс "зіллється" по низьких цінах.

Гарантований імпорт можливий, коли ціна в Україні набагато вище ніж в сусідніх країнах постійно. Але це вже не ринок.

Невідповідність витрат меті

Навіть якщо в окремі дефіцитні години буде заходити імпорт по високій ціні, вся інша електроенергія також буде продаватись за високими цінами через монополію, описану в пункті 1.

Виходить, весь український бізнес заплатить за європейськими цінами за електрику, яка вироблена з меншими витратами.

Підвищення вартості е/е для бізнесу запустить ланцюжкову реакцію підвищення цін та інфляції

Водоканали, виробники продуктів харчування, малий та середній бізнес, що надають населенню послуги, тобто усі непобутові споживачі е/е будуть змушені перекласти збільшення своїх витрат на споживачів. Таким чином буде запущена інфляція.

Чи є альтернатива? Кабмін її вже розглядав – так зване імпортне ПСО. Коли системний оператор "Укренерго" зі свого тарифу доплачує одному чи декільком імпортерам різницю між ціною в Україні та імпортним паритетом. Це погана історія з точки зору ринку. Але цілком прийнятний тимчасовий інструмент в умовах війни.

У такому разі все одно всі споживачі заплатять за імпорт електроенергії через тариф "Укренерго". Але тільки за імпорт. Це обійдеться споживачам набагато дешевше, ніж підвищення ціни на всю електрику в країні.