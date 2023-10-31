Власти снова готовят отмену ценовых ограничений на электроэнергию. Это приведет к скачку цен

Решение НКРЭКУ приведет к значительному росту цены электроэнергии для юридических лиц

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) готовит решение о повышении или полной отмене предельных цен на рынке электроэнергии – так называемых прайс-кепов (price cap).

Как сообщает Telegram-канал "Монополист", это приведет к значительному росту цен на электроэнергию для юридических лиц – предприятий, малого и среднего бизнеса, государственных и коммунальных учреждений, водоканалов и т.д.

Задекларированная причина – необходимость коммерческого импорта электроэнергии зимой. Для этого цены на э/э в Украине должны быть больше цены импортного паритета.

Как известно, с июля прайс-кепы были значительно повышены. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.

Пока ограничения составляют 3000 грн/МВт-ч в ночные часы, 5600 грн – в обычные и 7200 грн – в часы-пик.

Однако цены на ценообразующем рынке на сутки вперед (РДН) все равно не достигают максимального порога. Это и вызывает удивление у рынка: зачем снова увеличивать прайс-кепы?

Однако если конечная цель – отмена ограничений на рынке, это запустит разрушительную цепочку для бизнеса и финансовой стабильности. Вот главные доводы.

Отмена ограничений – это не о рынке

Рынок – это конкуренция. Впрочем, сейчас на украинском рынке э/э ее нет. Со стороны продавца более 90% продаж обеспечивают четыре компании: государственные "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Гарантированный покупатель" (ГарПок), а также ДТЭК Рината Ахметова.

Со стороны покупателя на ценообразующем РДН монополию имеет "Д.Трейдинг" Рината Ахметова. И все они – и продавцы и покупатели – заинтересованы в высокой цене электроэнергии. Манипуляции неизбежны.

Высокая цена э/э сама по себе не гарантирует коммерческого импорта

Это показала ситуация августа, когда более низкие цены в соседних странах разрешали импорт. Но трейдеру решение об импорте нужно принять за два дня. Затем выкупить сечение и вложить средства в покупку э/э.

Есть риск, что в день импорта будет тепло или ни один из тепловых блоков не выйдет в ремонт. Тогда ресурс "сольется" по низким ценам.

Гарантированный импорт возможен, когда цена в Украине намного выше, чем в соседних странах постоянно. Но это уже не рынок.

Несоответствие затрат цели

Даже если в отдельные дефицитные часы будет заходить импорт по высокой цене, то вся остальная электроэнергия также будет продаваться по высоким ценам через монополию, описанную в пункте 1.

Выходит, весь украинский бизнес заплатит по европейским ценам за электричество, которое произведено с меньшими затратами.

Повышение стоимости э/э для бизнеса запустит цепную реакцию повышения цен и инфляции

Водоканалы, производители продуктов питания, малый и средний бизнес, предоставляющие населению услуги, то есть все небытовые потребители э/э будут вынуждены перевести увеличение своих расходов на потребителей. Таким образом, будет запущена инфляция.

Есть ли альтернатива? Кабмин ее уже рассматривал – так называемое импортное ПСО. Когда системный оператор "Укрэнерго" по своему тарифу доплачивает одному или нескольким импортерам разницу между ценой в Украине и импортным паритетом. Это плохая история с точки зрения рынка. Но вполне приемлем временный инструмент в условиях войны.

В таком случае всё равно все потребители заплатят за импорт электроэнергии из-за тарифа "Укрэнерго". Но только за импорт. Это обойдется потребителям гораздо дешевле, чем повышение цены на все электричество в стране.