Потребительские товары: как бизнес готовится к возможным отключениям света

"Бизнес-Телеграф" узнал, как бизнес планирует перезимовать

Спрос на источники питания напрямую зависит от вражеских атак. Печальная правда доказана украинским бизнесом. Пока компании не очень активно покупают аккумуляторы и генераторы. К сожалению, ситуация может измениться.

Ажиотаж спал, но цены остаются высокими

Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры в октябре прошлого года заставили предприятия закупить беспрецедентное количество генераторов в 2022 году – 643 800 штук. Рост по сравнению с январем 2022 года был более чем в 52 раза. Ажиотаж поднял цены в 2,5 раза. По данным Гостаможслужбы, страна за 11 месяцев импортировала генераторов на $355 млн.

Эти генераторы позволяют заменить около 2 ГВт электроэнергии в сетях. Неудивительно, что в этом сезоне продавцы такой техники отмечают спад интереса к ней по сравнению с октябрем прошлого года. Оборудование, позволяющее "пересидеть" отключение электроэнергии, бизнес преимущественно закупил раньше.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года – спрос на альтернативные источники ниже", – рассказывает Илья Мельник, руководитель отдела продаж ООО "ВИНУР". Компания поставляет системы гарантированного и независимого электроснабжения. Даже более низкий спрос фактически не изменился по структуре. "Предпочтения потребителей по выбору оборудования не изменились — наиболее популярным и эффективным решением остаются бензиновые и дизельные генераторные установки", — говорит он.

Отложенный спрос

Почему упал спрос? "Действительно, многие уже приобрели эту технику в прошлом году. Но, по нашей традиции, многие остали этот вопрос на последний момент – многие заказчики так и говорят нам: "приобретем, если начнутся отключения", — рассказывает Мельник.

Не исключено, что бизнес ожидает снижения цен на генераторы после того, как парламент и правительство снова применят льготные условия для импорта такой техники. По крайней мере, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы. Это может снизить на 30% стоимость оборудования, импортируемого на льготных условиях до мая 2024 года.

Откладывают решения по применению альтернативной электроэнергии, в первую очередь, крупные компании, потребляющие больше всего электричества. Прежде всего, это металлургические предприятия. В прошлом году они вынужденно покупали импортную электроэнергию в ЕС по частным контрактам вдвое дороже рыночной цены в Украине, о чем писал "Бизнес Телеграф". Правительство тогда обязало операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) и ОВА обеспечить бесперебойность подачи электроэнергии таким покупателям, которые самостоятельно компенсировали дефицит в энергосистеме.

В этом году металлурги еще не уверены, что прибегнут к тому же эксперименту. "Мы готовы максимально оперативно реагировать на кризисы и вызовы в этом году. В том числе и на те, что связаны с военными действиями страны-агрессора. Но говорить о каких-то конкретных действиях пока преждевременно, — комментируют "Бизнес Телеграфу" готовность к блекаутам в компании . Метинвест". — Мы верим в ВСУ и силы ПВО и надеемся, что этой зимой компании не придется прибегать к нестандартным методам обеспечения электроэнергией".

Подобный ответ предоставило другое мощное металлургическое предприятие – Арселор Миттал Кривой Рог. "В текущих условиях работы горизонт планирования очень короткий и поэтому мы не можем сейчас ответить утвердительно, будем импортировать электроэнергию или нет, — прокомментировали в компании. — Конечно, мы не хотели бы прибегать к этой мере, однако решение будет зависеть, в первую очередь, от цены этой импортной электроэнергии, а также от объема дефицита и в целом от ситуации на рынке металлопродукции в зимний период. Решение импортировать/не импортировать будет зависеть от комбинации всех этих факторов".

Для химзаводов-производителей минеральных удобрений компании "Group DF" остановка и перезапуск цехов из-за аварийных отключений света – это миллионные затраты. Поэтому там задействовали несколько решений сразу. Создали систему собственной энергогенерации, которая является частью производственного цикла. "Специальные генераторы с паровым приводом трансформируют энергию пара в электрическую. Пара производится за счет тепла от химических реакций. Система обеспечивает потребности завода в электроэнергии объемом до 40% и позволяет поддерживать бесперебойную работу цехов аммиака как базового производства для последующего выпуска удобрений", — объясняют в компании.

Импорт или генератор

Как импорт электроэнергии, так и использование генераторов может быть разве что временным решением. Импортное электричество в январе стоило вдвое больше украинского — 9-15,5 грн за кВт/ч. Генераторная была еще более дорогой, ее цена доходила до 20-50 кВт/ч в зависимости от типа генератора и его мощности. Импорт электроэнергии очень важен зимой, объясняет неуверенное поведение металлургов Дениc Саква, старший аналитик ИК Dragon Capital. "Думаю, что в первую очередь он будет интересен промышленным предприятиям, которые будут миксовать его с электроэнергией полученной по лимитам и снижать отключение", — говорит он.

Но импорт будет работать только если подстанции не повреждены, потому отказываться от стационарных генераторов предприятия не будут. И это, по мнению Саквы, в первую очередь дизельные генераторы. "Для крупных промышленных предприятий это не позволит работать, но позволит завершить технологический процесс без разрушения оборудования", — говорит Саква.

В генераторах и солнечных панелях видят спасение сравнительно небольших потребителей. Как торговые центры типа Эпицентра. Они уже установили дизельные генераторы и дополнительно обустраивают крыши солнечными панелями. Это позволяет не только экономить, но и зарабатывать. Подобное направление выбрала сеть АЗК ОККО, где на текущий год запланировали потратить на крышные панели 40 млн грн. Сейчас их уже сто.

Каким может быть импорт и цены на него зимой, никто прогнозировать не берется. Правительство уже утвердило положение, которое позволит предприятиям-импортерам не выключать электричество в случае его дефицита. Это касается небытовых потребителей, в общем объеме потребления электрической энергии которых в каждом расчетном часе объем приобретенной импортированной электрической энергии составляет не менее 30% в течение мая — сентября и 50% — в течение октября — апреля.

Зимой предприятия смогут импортировать до 1,2 ГВт мощности – именно до этого уровня нам расширили возможности европейские партнеры, о чем рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Но это вряд ли будет постоянный импорт, считает Саква. "По ценам сейчас трудно что-то сказать, потому что зимой ситуация будет другая, а электричество — более дорогое. Но если средний импорт составит 600 МВт, то даже по текущей цене в 120 Евро за МВт/ч обойдется компаниям примерно в 52 млн евро в месяц", — предполагает эксперт. В настоящее время цены на электричество на европейских рынках колеблются в диапазоне 120-150 евро за МВт/ч, в Украине – от 90 до 120 евро за МВт/ч.

Зимой может быть дороже. К примеру, в январе этого года она достигала 139-225 евро за МВт/ч. И, в зависимости от типа производства, цены могут быть слишком высокими для предприятий. В это время они будут определяться: импортировать электроэнергию, задействовать генераторы, договариваться с облэнерго о защищенной подаче — эта практика также применялась компаниями зимой или останавливать производство. Но то, что правительство и парламент в этом году раньше начали готовить решения для обеспечения альтернативной энергией потребителей — хороший знак, потому что им будет легче определиться, какой выход искать в случае аварий в энергосистеме.