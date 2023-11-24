Не тільки через МіГ: Ігнат розповів, чому тривоги в Україні стали довшими

росія прагне максимально зіпсувати життя українцям

В Україні збільшився час повітряних тривог — причина в тому, що росіяни почали запускати "шахеди" довшими маршрутами, а траєкторія їхнього польоту значно ускладнилася. За допомогою безпілотників ворог намагається знайти слабкі місця української протиповітряної оборони.

"Росіяни хочуть бачити слабкі місця при плануванні своїх маршрутів. Якщо дрону вдалося пролетіти маршрутом, який учора чи позавчора був використаний, використовуючи ландшафт місцевості, річки чи дороги аж до цілі, яку ворог собі помітив, тож цей маршрут можна й надалі використати", — пояснив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що спочатку росіяни застосовували "шахеди" по одному та вдень. Потім почали запускати їх групами, далі перейшли на точкові удари. Наразі вони знову змінили тактику, тому тривалі повітряні тривоги в Україні оголошують не лише у зв’язку з підняттям росіянами у повітря МіГів, які можуть нести "Кинджали", а й через дрони.

"А зараз вони діють фактично врозтіч: залітають із Приморсько-Ахтарська і прямують у різні регіони. Тривоги тривалі, тому що завдають ударів групами дронів, по кілька хвиль", — описав ситуацію спікер командування ПС ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", Україна активно готується до повторення масштабного російського обстрілу посеред зими. Створюється трирівневий захист енергооб’єктів.