На Киевщине два дня подряд будет звучать воздушная тревога: названо время, людей просят не паниковать

Важная информация, о которой нужно знать

В Киевской области в разное время на протяжении двух дней будут звучать сигналы воздушной тревоги. Людей просят преждевременно не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук Белоцерковской городской территориальной громады. Интервалы времени, когда сработают сирены, могут варьироваться.

Так, в четверг, 23 ноября с 13.30 до 13.45 и в пятницу, 24 ноября, с 13.00 до 14.00 в Белой Церкви, что в Киевской области, будут звучать сирены. Это будет связано с тем, что на территории громады пройдут плановые проверки системы централизованного оповещения.

Известно, что возможно несколько срабатываний, которые произойдут с произвольными интервалами времени. Людей просят не паниковать и с понимаем отнестись к данной информации.

"Просим сохранять спокойствие! Поделитесь этой информацией со знакомыми", — отмечается в сообщениии.

Белая Церковь

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что двое дельцов оставили без сирен целый областной центр: детали курьеза. Двое мужчин решили заработать, срезая кабеля, однако оставили из-за этого город без системы оповещения о воздушной тревоге. За это дельцам грозит до 8 лет лишения свободы.