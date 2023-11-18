В Киеве появилось многофункциональное укрытие: в чем его особенность (видео)

Укрытие доступно круглосуточно

В Дарницком районе Киева на территории школы №62 появилось обновленное бомбоубежище, которое может вместить одновременно более 800 человек. Интересно, что укрытие имеет двойное назначение.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина сейчас". В общей сложности на реконструкцию помещения потратили немного более 2 миллионов гривен.

Известно, что в школе №62, расположенной по улице Княжий Затон, находится многофункциональное укрытие.

Так, во время тревоги здесь могут укрыться от потенциальной опасности дети и взрослые, а в мирное время на территории бомбоубежища функционирует спортзал, в котором дети занимаются каратэ.

Отмечается, что секцию ежедневно посещает около ста юных спортсменов.

Для школьников и учителей в бомбоубежище созданы все необходимые условия. Здесь есть туалеты, запас воды и комната для учебного процесса. Кроме этого, в случае угрозы ракетных обстрелов сюда также пускают и местных жителей — укрытие доступно круглосуточно.

Интересно, что реконструкцию укрытие профинонсировали три стороны: государство, арендатор помещения и местные власти. Так, из потраченных 2,1 миллионов гривен государство выделило 70 тысяч, 18 тысяч дал арендатор, а все остальное покрыли средства из местного бюджета.

Школа №62 в Дарницком районе Киева

"Это хороший пример укрытия, которое профинансировано из трех источников: центральный бюджет, городские власти, арендатор, который арендует площади для спортивного кружка. До ста детей занимается каждый день. Это прекрасный пример того, что укрытие — это не только убежище. Оно может иметь второе назначение. Особенно, это будет иметь значение после нашей победы, чтобы больше укрытий были "живыми". Замечательный пример команды, которая работает на месте. Эта школа за год увеличила количество школьников вдвое", — отметил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камынин.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как выглядит укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны — оно напоминает локацию из фильма ужасов. Во время проведения проверки этого укрытия сотрудниками ГСЧС Украины и прокуратуры был выявлен тот факт, что помещение находится в аварийном состоянии и оно не пригодно для размещения людей. Здесь отсутствует канализация, вентиляция и нет даже элементарных условий.