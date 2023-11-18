У Києві з’явилося багатофункціональне укриття: у чому його особливість (відео)

Укриття доступне цілодобово

У Дарницькому районі Києва на території школи №62 з’явилося оновлене бомбосховище, яке може вмістити одночасно понад 800 осіб. Цікаво, що укриття має подвійне призначення.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна зараз". Загалом на реконструкцію приміщення витратили трохи більше ніж 2 мільйони гривень.

Відомо, що в школі №62, розташованій на вулиці Княжий Затон, знаходиться багатофункціональне укриття.

Так, під час тривоги тут можуть сховатися від потенційної небезпеки діти та дорослі, а у мирний час на території бомбосховища функціонує спортзал, у якому діти займаються карате. Зазначається, що секцію щодня відвідує близько ста молодих спортсменів.

Для школярів та вчителів у бомбосховищі створені всі необхідні умови. Тут є туалети, запас води та кімната для навчального процесу. Крім цього, у разі загрози ракетного обстрілу сюди також пускають і місцевих жителів — укриття доступне цілодобово.

Цікаво, що реконструкцію укриття профінансували три сторони: держава, орендар приміщення спортзалу та місцева влада. Так, із витрачених 2,1 мільйонів гривень держава виділила 70 тисяч, 18 тисяч дав орендар, а решту покрили кошти з місцевого бюджету.

Школа №62 у Дарницькому районі Києва

"Це хороший приклад укриття, яке профінансовано з трьох джерел: центральний бюджет, міська влада, орендар, який орендує площі для спортивного гуртка. До ста дітей займається щодня. Це чудовий приклад того, що укриття — це не тільки сховище, воно може мати друге призначення. Особливо це буде мати значення після нашої перемоги, щоб більше укриттів були "живими". Чудовий приклад команди, яка працює на місці. Ця школа за рік збільшила кількість школярів удвічі", — зазначив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Каминін.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як виглядає укриття у центрі Києва на другий рік повномасштабної війни — воно нагадує локацію з фільму жахів. Під час проведення перевірки цього укриття співробітниками ДСНС України та прокуратури було виявлено той факт, що приміщення перебуває в аварійному стані та воно не придатне для розміщення людей. Тут відсутня каналізація, вентиляція і навіть елементарних умов.