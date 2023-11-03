Фільм жахів: як виглядає укриття у центрі Києва на другий рік повномасштабної війни (фото)
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Стан деяких укриттів у столиці досі жахає
У п’ятницю, 3 листопада, з’явилася інформація про те, що одне з укриттів, розташованих у Шевченківському районі Києва, перебуває в аварійному стані та не придатне для використання. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури. Потрібно розуміти, що в умовах воєнного стану халатність відносно належного стану укриттів може нести надзвичайний ризик для життя та здоров’я людей.
Відомо, що на балансі одного з київських комунальних підприємств знаходиться укриття, яке має площу 91 метр квадратний і здатне вмістити 130 осіб у разі потреби. Розташована захисна споруда на вулиці Лагерній/Табірній, що у Шевченківському районі Києва.
Під час проведення перевірки цього укриття співробітниками ДСНС України та прокуратури було виявлено той факт, що приміщення перебуває в аварійному стані та воно не придатне для розміщення людей. Тут відсутня каналізація, вентиляція і немає навіть елементарних умов.
У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура столиці подала до суду на балансоутримувача укриття і вирішила таким чином зобов'язати його привести до належного стану приміщення.
При цьому чинним законодавством саме на власників, балансоутримувачів та користувачів захисних споруд цивільного захисту покладено обов'язок утримувати їх у належному стані.
Як повідомлялося раніше, протягом 2022 — 2023 років Київська прокуратура пред'явила до судів 54 позови щодо зобов'язань балансоутримувачів та власників привести захисні споруди цивільного захисту у стан готовності.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві чиновники від освіти заробляли на закупівлі біотуалетів для укриттів: схему розкрили. Слідчі провели ретельне розслідування та розкрили злочинну схему. Так, керівництво управління освіти одного з районів столиці витратило значну суму бюджетних коштів під час закупівлі біотуалетів для укриттів. Усі фігуранти справи підуть до суду.