Фільм жахів: як виглядає укриття у центрі Києва на другий рік повномасштабної війни (фото)

Стан деяких укриттів у столиці досі жахає

У п’ятницю, 3 листопада, з’явилася інформація про те, що одне з укриттів, розташованих у Шевченківському районі Києва, перебуває в аварійному стані та не придатне для використання. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури. Потрібно розуміти, що в умовах воєнного стану халатність відносно належного стану укриттів може нести надзвичайний ризик для життя та здоров’я людей.

Відомо, що на балансі одного з київських комунальних підприємств знаходиться укриття, яке має площу 91 метр квадратний і здатне вмістити 130 осіб у разі потреби. Розташована захисна споруда на вулиці Лагерній/Табірній, що у Шевченківському районі Києва.

Укриття розташоване у самому центрі Києва

Укриття розташоване у самому центрі Києва

Під час проведення перевірки цього укриття співробітниками ДСНС України та прокуратури було виявлено той факт, що приміщення перебуває в аварійному стані та воно не придатне для розміщення людей. Тут відсутня каналізація, вентиляція і немає навіть елементарних умов.

У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура столиці подала до суду на балансоутримувача укриття і вирішила таким чином зобов'язати його привести до належного стану приміщення.

"Санвузол" у укритті

При цьому чинним законодавством саме на власників, балансоутримувачів та користувачів захисних споруд цивільного захисту покладено обов'язок утримувати їх у належному стані.

Як повідомлялося раніше, протягом 2022 — 2023 років Київська прокуратура пред'явила до судів 54 позови щодо зобов'язань балансоутримувачів та власників привести захисні споруди цивільного захисту у стан готовності.

В укритті немає вентиляції

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві чиновники від освіти заробляли на закупівлі біотуалетів для укриттів: схему розкрили. Слідчі провели ретельне розслідування та розкрили злочинну схему. Так, керівництво управління освіти одного з районів столиці витратило значну суму бюджетних коштів під час закупівлі біотуалетів для укриттів. Усі фігуранти справи підуть до суду.