Фильм ужасов: как выглядит укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны (фото)

Состояние некоторых укрытий в столице до сих пор ужасает

В пятницу, 3 ноября, появилась информация о том, что одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Нужно понимать, что в условиях военного положения, халатность по отношению к содержанию укрытий может нести чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей.

Известно, что на балансе одного из киевских коммунальных предприятий находится укрытие, которое имеет площадь 91 метр квадратный и способно вместить 130 человек в случае необходимости. Расположено защитное сооружение по улице Лагерной, что в Шевченковском районе Киева.

Укрытие расположено в самом центре Киева

Укрытие расположено в самом центре Киева

Во время проведения проверки этого укрытия сотрудниками ГСЧС Украины и прокуратуры был выявлен тот факт, что помещение находится в аварийном состоянии и оно не пригодно для размещения людей. Здесь отсутствует канализация, вентиляция и нет даже элементарных условий.

В связи с этим Шевченковская окружная прокуратура столицы подала в суд на балансодержателя укрытия и решила таким образом обязать его привести в надлежащее состояние помещение.

"Санузел" в укрытии

При этом действующим законодательством именно на владельцев, балансодержателей и пользователей защитных сооружений гражданской защиты возложена обязанность содержать их в надлежащем состоянии.

Как сообщалось ранее, в течение 2022 — 2023 годов Киевская прокуратура предъявила в суды 54 иска об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности.

Укрытие в центре Киева

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве чиновники от образования зарабатывали на закупке биотуалетов для укрытий: схему раскрыли. Следователи провели тщательное расследование и раскрыли преступную схему. Так, руководство управления образования одного из районов столицы растратило значительную сумму бюджетных средств при закупке биотуалетов для укрытий. Все фигуранты дела пойдут под суд.