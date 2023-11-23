На Київщині два дні поспіль лунатиме повітряна тривога: названо час, людей просять не панікувати

Важлива інформація, про яку потрібно знати

На Київщині у різний час протягом двох днів звучатимуть сигнали повітряної тривоги. Людей просять передчасно не піддаватися паніці та зберігати спокій.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у Фейсбук Білоцерківської міської територіальної громади. Інтервали часу, коли спрацюють сирени, можуть змінюватись.

Так, у четвер, 23 листопада з 13.30 до 13.45 та у п’ятницю, 24 листопада, з 13.00 до 14.00 у Білій Церкві, що на Київщині, звучатимуть сирени. Це буде пов’язано з тим, що на території громади відбудуться планові перевірки системи централізованого оповіщення.

Відомо, що можливе кілька спрацьовувань, які відбудуться з довільними інтервалами часу. Людей просять не панікувати і з розумінням поставитися до цієї інформації.

"Просимо зберігати спокій! Поділіться цією інформацією зі знайомими", — наголошується в повідомленні.

Біла Церква

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що двоє ділків залишили без сирен цілий обласний центр: деталі курйозу. Двоє чоловіків вирішили заробити, зрізаючи кабелі, проте залишили через це місто без системи сповіщення про повітряну тривогу. За це ділкам загрожує до 8 років позбавлення волі.