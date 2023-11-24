У Миколаєві після оголошення тривоги пролунали вибухи: що відомо (оновлено)

За попередніми даними, вибухи не несуть загрози

Близько 10:30 24 листопада у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Про вибухи повідомляють кореспонденти "Суспільного". О 10:25 з`явилося повідомлення про перший вибух, пізніше пролунали повторні.

UPD 11:26. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вибухи, які чули в місті є наслідком роботи наших військових. Вони "позбуваються російського мотлоху". Ще буде декілька підривів.

У Повітряних силах України о 9:42 попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — закликали у ПС о 10:11. Вже о 10:43 в Миколаївській області дали відбій повітряної тривоги.

Станом на 10:46 повітряну тривогу в Україні оголошено лише в окупованій Луганщині та Криму. Як повідомив автор каналу "Николаевский Ванек", вибухи, які чули миколаївці, загрози не несуть. Вони – результат підривів за містом.

"Хлопці все гаразд у Миколаєві. Це чути підриви за містом", — написав він.

Як писав "Телеграф", речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому повітряні тривоги в Україні стали довшими. Росіяни почали запускати "шахеди" довшими маршрутами, а траєкторія їхнього польоту значно ускладнилася. За допомогою безпілотників ворог намагається знайти слабкі місця української протиповітряної оборони.