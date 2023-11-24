В Николаеве после объявления тревоги раздались взрывы: что известно (обновлено)

По предварительным данным, взрывы не несут угрозы

Около 10:30 24 ноября в Николаеве раздались взрывы. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

О взрывах сообщают корреспонденты "Общественного". В 10:25 появилось сообщение о первом взрыве, позже раздались повторные.

UPD 11:26. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что слышавшие в городе взрывы являются следствием работы наших военных. Они "избавляются от российского хлама". Еще будет несколько подрывов.

В воздушных силах Украины в 9:42 предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Следуйте в укрытие", — призвали в ВС в 10:11. Уже в 10:43 в Николаевской области дали отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 10:46 воздушная тревога в Украине объявлена только в оккупированной Луганщине и Крыму. Как сообщил автор канала "Николаевский Ванек", взрывы, слышанные николаевцами, угрозы не несут. Они – результат подрывов за городом.

"Ребята все в порядке в Николаеве. Это слышны подрывы за городом", — написал он.

Как писал "Телеграф", спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему воздушные тревоги в Украине стали длиннее. Россияне начали запускать "шахеды" более длинными маршрутами, а траектория их полета значительно усложнилась. Посредством беспилотников враг пытается найти слабые места украинской противовоздушной обороны.