Війна — день 638: ЗСУ просунулися на півдні, а окупанти атакують на чотирьох напрямках

Оперативно про головне за добу

Українські військові змогли помітно просунутися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте аналітики не поспішають давати оптимістичні прогнози щодо подальшого розвитку подій там. Тим часом росіяни продовжують атаки на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямах, де ЗСУ стійко тримають оборону та завдають противнику величезних збитків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстріляли Україну попередньо ракетами Х-59 із застосуванням тактичної авіації. Вибухи пролунали у Вознесенському районі Миколаївської області та у Кривому Розі.

З даними за 20 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 635: окупанти штурмують на сході, а ЗСУ перерізають логістику росіян

Про те, що відбувалося 21 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 636: бої на сході загострюються, а ЗСУ просуваються на Херсонщині

Інформацію за 22 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 637: ЗСУ тиснуть на Херсонщині, а росіянам доводиться розтягувати сили