Війна — день 637: ЗСУ тиснуть на Херсонщині, а росіянам доводиться розтягувати сили

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. Українські війська продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області, поки російські окупанти атакують позиції ЗСУ на південному заході від Бахмута, під Кремінною та на Авдіївському напрямку. Українське військове командування також зазначає, що росіяни також хочуть захопити Куп’янськ та перекидають туди підрозділи ув’язнених та штрафників. Тим часом експерти говорять, що таке розтягування сил призведе до того, що на якійсь ділянці вони можуть раптово закінчитися.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 БПЛА продовжують літати по Україні. Одна із груп рухається через Черкаську область на північ, а друга через Вінницьку на захід.

00:00 Україна продовжує залишатися під атакою російських БПЛА Щонайменше три групи було зафіксовано у північних, центральних та південних областях, усі вони летять на захід.

Інформацію за 19 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 634: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, війська росії тиснуть на сході

З даними за 20 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 635: окупанти штурмують на сході, а ЗСУ перерізають логістику росіян

Про те, що відбувалося 21 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 636: бої на сході загострюються, а ЗСУ просуваються на Херсонщині