У росіян проблеми через Авдіївку: експерт розповів про "ресурсний глухий кут"

Окупантам не вистачає сил ефективно воювати на всіх ділянках фронту

Російські окупанти опинилися в ситуації, коли їм не вистачає військ, щоб успішно виконувати бойові завдання по всій лінії фронту, і поки вони намагаються продавити Авдіївку, їх своєю чергою "притиснули" на півдні.

Як розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий Одесит"), російське керівництво дало завдання захопити Авдіївку до Нового року, щоб це можна було надати як перемогу для внутрішньої аудиторії, проте план провалився і його наслідки тепер аукаються по всьому фронту.

Зокрема, зараз через це росіянам довелося пустити в дію на напрямі Авдіївки найбільш боєздатні підрозділи, проте їх сили не вистачає, щоб виконати те, чого від них хочуть.

"Все це призвело до того, що до Нового Року поставлені путіним завдання під Авдіївкою не будуть виконані. А прискорити цей процес можливо лише шляхом насичення зони оперування додатковим ресурсом. Простіше кажучи – продовжувати тиснути кількістю. Але де її взяти?", — написав Коваленко.

Оглядач зазначив, що на південному напрямку в окупантів теж не все так райдужно, оскільки українські війська поступово просуваються на лівому березі Дніпра і в деяких місцях позбавили окупантів можливості користуватися дорогою з Олешок до Нової Каховки.

Командування окупаційного угруповання військ "Дніпро" для стримування просування перекинуло на цей напрямок три тактичні групи, а також використовують 70-ту мотострілецьку та 7 десантно-штурмову дивізії як резерв. Втім, Коваленко нагадав, що останню росіяни взагалі хотіли використати на сході.

"От і спостерігається цікавий шпагат. Для взяття Авдіївки до Нового року РОВ (російським окупаційним військам, — ред.) потрібен ще ресурс. Взяти його є звідки, як ніяк, а більше 400 тис окупантів в зоні БД, але якість не дає ефекту. А там, звідки забирають, виникає проблема ослаблення ділянки, яку потрібно компенсувати. Ресурсний глухий кут? І без мобілізації його не вирішити? А поки в росії не пройдуть вибори, тема мобілізації – табу", — додав він

За його словами, це призводить до ситуації, коли російські війська виявляються розтягнутими по лінії фронту і це може призвести до небажаних для них наслідків.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ повідомили, що окупанти посилили тиск на Куп’янськ і залучили до штурмів загони ув’язнених та "штрафників"