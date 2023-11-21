Ворог хоче захопити важливе місто: Сирський розповів про ситуацію на фронтах (карта)

З початку місяця оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" було ліквідовано понад 6,5 тисяч окупантів

Триває 636 день повномасштабної війни з російськими окупантами, ворог штурмує українські позиції. На Куп’янському напрямі противник продовжує наступальні дії, хоче повернути собі Куп’янськ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі. За всіма напрямками для цього він використовує підрозділи шторм z та шторм v, які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

"Намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають усі спроби на цьому напрямі", — уточнив генерал.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування. Він готується до продовження атак.

У районі Бахмута точаться важкі бої, окупанти продовжують атакувати. Противник намагається вибити українських захисників із позицій у районі Кліщіївки. Наші воїни тримають оборону і завдають величезних втрат росіянам як у техніці, так і в живій силі.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

"З початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" було ліквідовано понад шість з половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько восьмисот одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії" — розповів Сирський.

Як повідомляв "Телеграф", у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 листопада сказано, що українські війська продовжують просуватися біля населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області під Бахмутом та контратакують під Авдіївкою. Водночас окупанти атакують позиції Збройних сил України на південному заході від Бахмута, під Кремінною та на Авдіївському напрямку.