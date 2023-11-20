Може стати найбільшим успіхом ЗСУ за останні місяці. Що точно відомо про ситуацію на Херсонщині

Це може стати найбільшим успіхом ЗСУ за останні кілька місяців

Українські захисники почали раптовий наступ на російські позиції, відкинувши останніх на кілька кілометрів, так що та можна говорити про позитивну тенденцію в Херсонській області. Якщо нещодавні повідомлення про наступ українських військових підтвердяться, це стане найбільшим успіхом ЗСУ за останні кілька місяців, пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Bild пише про раптовий наступ ЗСУ на півдні України

Так, видання Bild навиває це серйозним ударом по збройних силах путіна і наводить слова речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк про те, що ЗСУ вдалося відкинути росіян на контрольованому рф східному березі річки Дніпро на півдні України. Початкові оцінки варіювалися "від трьох до восьми кілометрів", залежно від характеру та географії берега. Лишилося відкритим питання, чи відновила Україна повний контроль над територією в Херсонській області та чи відступили росіяни.

Якщо останні повідомлення про просування України підтвердяться, це буде найбільший успіх України проти російських військ за кілька місяців, пише видання. Контрнаступ, розпочатий Києвом у червні, поки що був повільним і спочатку привів лише до відвоювання кількох сіл на півдні та сході.

Що кажуть офіційні особи

Протягом минулого тижня та останніми днями українські військові справді повідомляли про важкі бої та успішний прорив на Дніпрі. Так, 8 листопада президент Володимир Зеленський натякнув на "гарні кроки на Херсонщині", а 14 листопада очільник ОП Андрій Єрмак прямо заявив, що українські сили закріпились на лівому березі Дніпра".

Карта бойових дій від Deepstate станом на 19 листопада

Пару днів тому морська піхота ЗСУ офіційно відзвітувала, що захопила і утримує невеликі плацдарми на лівому березі Дніпра. Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога.

Генштаб теж повідомив, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро. Українські захисники виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства російської армії, розвідують місця розташування особового складу та техніки рф, позицій їх артилерії.

"Одна з головних цілей роботи Сил оборони полягає у тому, щоб відтіснити військових російської армії далі від правого берега та убезпечити херсонців від постійних обстрілів. Українські військові нищать техніку та особовий склад рф попри міцну лінію укріплень та потужний опір армії рф", — повідомляють у Генштабі.

Також у Генштабі зазначили, що в результаті значних втрат російські війська вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків.

Своєю чергою президент у своєму Telegram подякував українським захисникам, які захищають Україну на лівобережжі: "Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", — написав Зеленський.

Зі свого боку росія заявляє, що завдає Україні великих втрат у бойових діях та не згадує наступ. Але минулого тижня у рф трапилась дивна подія з повідомленнями державних інформаційних агентств про відведення угрупування "Днепр", яке зараз окуповує лівий берег Херсонської області, на "більш вигідні позиції", на схід від річки Дніпро. Але згодом пропагандисти дали задню і повідомлення про відступ було "анульоване". Проте чутки це все ж таки породило. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що рішення про перегрупування було. Бо офіційним джерелом є пресслужба міноборони рф, оскільки від них "ТАСС" та їм подібні отримують інформаційну інформацію. Це означає, що протягом цих 15 хвилин поки повідомлення існувало в інформаційному просторі, питання перегрупування на Херсонщині було вирішено настільки, що хтось дав команду його оприлюднити. За ці 15 хвилин знайшовся хтось, хто дав команду рішення про перегрупування скасувати, а відповідне повідомлення анулювати. Наразі реальність є такою, що російська армія нікуди не відступає і бої на Херсонщині тривають.

Оцінки наступу

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті написав, що ЗСУ контратакують під Авдіївкою і зберігають ініціативу на півдні. Так, українські військові контратакували біля Авдіївки та 19 листопада здійснили підтверджений наступ. Геолоковані кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що ЗСУ просунулися біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, ЗСУ продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та 19 листопада домоглися незначних успіхів: просунулися в районі Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного) і Рівного (8 км на захід від Роботиного), а також атакували поблизу сіл Вербове (10 км на схід від Роботиного) і Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

ЗСУ 19 листопада продовжили дії на сході Херсонщини — атакували райони Пойма (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро), тоді як російські війська контратакували в Кринках (30 км на північний схід від міста Херсон і 2 км від річки Дніпро). Стверджується, що ЗСУ використовують модифіковані БПЛА "Баба-Яга" для пошкодження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на східному березі, підкреслюючи вразливість російської ППО.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що ЗСУ мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів — вони змушені були відкласти наступ через підрив Каховської ГЕС, пише "ТСН".

"Там зараз плацдарм — це ключове. Фактично ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який, на жаль, довелося надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. Вже тепер можна не робити секрет, що ще в початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив "лінії Суровікіна" на Запоріжжі, а початковим планом була висадка на лівобережній Херсонщині, створення там плацдарму і захід в тили всій їхній оборонній конструкції, яка з цього боку не захищена", — сказав він.

За даними Дикого, окупанти підготували три потужні лінії оборони від нашого наступу з півночі, але наш наступ з заходу на схід не готові були відбивати. Мовляв, Сили спеціальних операцій проводили тривалу підготовчу роботу, далі в хід пішла морська піхота, скинути назад в Дніпро росіяни нас не змогли. Відбувається розширення плацдарму, пішло перекидання бронетехніки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, яка ймовірність того, що війна в Україні завершиться у 2024 році. Він уточнив, чого це залежить.