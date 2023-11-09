Коли закінчиться війна в Україні? Данілов розповів, чи чекати на перемогу у 2024 році

На закінчення війни впливає низка факторів

Перемога над російськими окупантами залежить не лише від України. Про те, чи можливо закінчити війну в 2024 році розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, влада робить усе можливе для цього. Але є ще один важливий чинник, сказав він в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, на завершення війни сильно впливають постачання ЗСУ сучасної західної зброї.

"Я б дуже хотів, щоб вона у 24-му році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів" - сказав він.

Чиновник зазначив, що деякі західні партнери продовжують затримувати постачання зброї. Аргументують такі рішення тим, що не хочуть "дратувати Путіна". "Ви цю гидоту нічим вже дратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси щодо росії — це марна трата часу. Нам потрібна перемога, і вона обов’язково буде", — заявив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що на початку війни Україна мала лише чотири західні види озброєння: "Нлав", "Джавелін", "Стінгер" та "Байрактар".

Він наголосив, що сьогодні ситуація кардинально змінилася. ЗСУ вже використовує сучасніші засоби поразки.

Раніше "Телеграф" писав, що для України настануть невеселі часи, але вихід з війни тільки один.