Зеленський заявив, що готовий обговорити з Трампом його "формулу миру", але є умови

Україна готова вислухати Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити з екс-президентом США Дональдом Трампом, який уже неодноразово говорив, що нібито може закінчити війну за добу, його "мирний план". Але є нюанс — питання територій нашої держави є табу для нашого лідера.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News. За його словами, він готовий зустрітися з колишнім президентом США та "дати йому показати, які кроки є в його формулі миру".

"Так, ми можемо зупинити війну, якщо віддамо росії Донбас і Крим. Я думаю, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", — заявив президент України.

Нагадаємо, що раніше Трамп говорив, що якщо він переможе на президентських виборах, він нібито вирішить проблему війни в Україні за добу. При цьому, як саме він це зробить, експрезидент США не повідомив. На пряме запитання, чи дозволив би він кремлю продовжувати окупацію українських територій, Трамп також відповів ухильно. Він сказав, що "укладе справедливу для всіх угоду".

Однак, варто зазначити, що це був уже не вперше, коли Трамп робить подібні заяви. Раніше він говорив, що війни в Україні ніколи не було б, якби він все ще був президентом, т.к. він має "чарівні слова щоб зупинити бойові дії негайно". Для завершення війни, за словами експрезидента США, потрібно "дозволити росії захопити частини України".

Раніше ми писали про те, що на початку листопада Зеленський заявив, що запрошує Трампа до Києва, щоб за "24 хвилини" пояснити йому, що за добу не можна зупинити війну. Трамп у відповідь заявив, що зараз його візит до Києва "недоречний".