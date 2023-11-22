Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его "формулу мира", но есть условия

Украина готова выслушать Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с экс-президтом США Дональдом Трампом, который уже не раз говорил, что якобы может закончить войну за сутки, его "мирный план". Но, есть нюанс — вопрос территорий нашего государства является табу для нашего лидера.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, он готов встретиться с бывшим президентом США и "дать ему показать, какие шаги есть в его формуле мира".

"Да, мы можем остановить войну, если отдадим россии Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — заявил президент Украины.

Напомним, что ранее Трамп говорил, что если он победит на президентских выборах, то он якобы решит проблему войны в Украине за сутки. При этом как именно он это сделает, экс-президент США не сообщил. На прямой вопрос, позволил бы он кремлю продолжать оккупацию украинских территорий, Трамп также ответил уклончиво. Он сказал, что "заключит справедливое для всех соглашение".

Однако, стоит отметить, что это был уже не первый раз, когда Трамп делает подобные заявления. Ранее он говорил, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он все еще был президентом, т.к. у него есть "волшебные слова чтобы остановить боевые действия немедленно". Для завершения войны, по словам экс-президента США, нужно "позволить россии захватить части Украины".

Ранее мы писали о том, что в начале ноября Зеленский, заявил, что приглашает Трампа в Киев, чтобы за "24 минуты" объяснить ему, что за сутки нельзя остановить войну. Трамп в ответ заявил, что сейчас его визит в Киев "неуместен".