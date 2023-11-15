Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил, чего следует ожидать от второго пришествия Дональда Трампа в овальный кабинет

Трамп "замирит" Украину с Московией еще до инаугурации и "попросит" Европу заплатить за Байдена. В программе еще депортации, торговые войны и массовые увольнения

Associated Press воспроизвело контуры Соединенных Штатов при [вероятном] втором пришествии Дональда Трампа в овальный кабинет. Получился отличный ужас, ведь "наш герой" запланировал следующую каденцию под знаком мести.

Больше Трамп ненавидит deep state, то есть — глубинное государство. Речь идет о группах людей, контролирующих правительство и страну из-за кулис. Эти люди часто ассоциируются с бюрократией, спецслужбами и госучреждениями. Именно они не дали Трампу "нацариться" достаточно в предыдущую каденцию.

Фаворит республиканских симпатий обещает сосредоточиться на "коррумпированных бюрократах по системе правосудия" и "коррупционерах в нашей национальной безопасности и разведывательном аппарате". ФБР и прокуратура возбудили против Трампа с десяток уголовных дел, и теперь он стремится к мести.

Следующими в списке на расправу госчиновники. Формально они якобы раскрывают информацию журналистам, а реально устроили ему фронду на протяжении всей предыдущей каденции.

Борьба с миграцией обещает быть не менее экзотической.

Миграционная и таможенная службы США получат право депортировать лиц, легально проживающих в Соединенных Штатах, но питающих "джихадистские симпатии", поддерживают антиамериканские и антисемитские взгляды: за кривое слово против президента Трампа можно будет получить депортационный копняк.

Трамп хочет расширить запрет на въезд мусульман, а также ввести "идеологическую проверку" мигрантов.

Строительство знаменитой стены на границе с Мексикой продолжится.

Куда же без торговых войн? Он обещает ввести тарифы на большинство иностранных товаров, а также будет вводить штрафы под разными надуманными предлогами. Трамп также предложил четырехлетний план постепенного прекращения китайского импорта товаров первой необходимости, включая электронику, сталь и фармацевтику.

Зарубежный блок его стратегии поражает еще больше. Мы уже знаем, что Трамп собирается хлопнуть дверью НАТО. Правда, сейчас это он называет более мягким: будет продолжать "фундаментально пересматривать" цель и миссию НАТО. А вот о войне Московии в Украине здесь все для него очевидно.

Еще до инаугурации урегулирует войну между Россией и Украиной. Рецепт прост: прекратит "бесконечный поток американских сокровищ в Украине" и чтобы дважды не вставать — попросит европейских союзников возместить США расходы на восстановление запасов, направленных в Украину в период правления Байдена.

О выводе оккупантов с территории Украины он по понятным причинам не говорит.

Дональд Трамп целенаправленно надувает свой политический пузырь, чтобы стать бедствием планетарного масштаба. И именно это нравится рядовому американскому избирателю. Между тем, мир входит в период наибольшей неопределенности. Если Трамп реализует свою радикальную концепцию "Америка превыше всего", то его второе пришествие в Белый Дом ознаменуется отказом от поддержания механизмов безопасности в трех самых стратегических регионах мира: Европе, Северо-Восточной Азии и Персидском заливе. И в каждом из этих регионов есть сила, готовая поддержать лидера республиканцев в этом безумии. В Европе – это московиты, в Азии – китайцы, на Ближнем Востоке – иранцы.

Посмотрим, кто кого… Подписывайтесь, чтобы не пропустить…

Источник: сообщение Сохара в telegram